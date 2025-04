Albissola, completato il restyling delle aiule tra via Palestrina e Viale Faraggiana

E' stato completato ad Albissola Marina il restyling delle aiuole centrali tra via Palestrina e Viale Faraggiana e le nuove alberature, bordature e siepi, il nuovo impianto irriguo e le recinzioni perimetrali.

La riqualificazione ha previsto la fornitura e la piantumazione di una nuova pianta di melograno da frutto, con pacciamatura e banda in corten e finitura con ciotolo di fiume; la sostituzione delle vecchie essenze con nuovi 3 nuovi alberi tra pruni da fiore e scelta Laburnum; la formazione di 4 cespugli a scelta tra Viburnum Tinus, Loropetalo, Cordyline Australis "Red Star", Phormium Tricolor con striscia in corten, telo pacciamante e ciotolo di fiume come finitura; la creazione di una bordura con striscia in corten attorno alle essenze principali, telo piacciamante e finitura con ciotolo di fiume; la rimozione ceppaia di pino e smaltimento; la realizzazione di un idoneo impianto di irrigazione dotato di un adeguato numero di irrigatori, nuovo pozzetto di comando e centralina marca Solem per tutte le 4 aiuole; arieggiatura terreno, aggiunta terriccio specifico, trasemina e concimazione; in due aiuole la creazione motivo decorativo con bande in corten e la fornitura e posa ciotoli colorati (bianchi, rosa e grigi); la realizzazione di una recinzione costituita da paletti a T e rete metallica plastificata di colore verde e l'installazione di cancelletto di ingresso per le manutenzioni.

"Dopo Pasqua programmeremo anche l'avvio dela riqualificazione delle aiuole poste tra Via Sansobbia e Viale Perata all'altezza del campetto da basket" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.