Albisola, pino rischia di abbattersi su Piazza della Libertà: disposta la rimozione

Verrà abbattuto per motivi di sicurezza l'albero presente nei giardini vicino al palazzo comunale ad Albisola.

"Nell'area verde antistante il tratto di marciapiede che affaccia su Piazza Della Libertà è situato un esemplare di pino domestico, le cui radici hanno ormai sollevato la pavimentazione creando danno al patrimonio comunale e potenziale pericolo di inciampo per le persone che vi transitano" ha spiegato il sindaco Maurizio Garbarini.

Il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) di Albenga ha inoltrato il risultato dell’indagine fitostatica effettuata lo scorso 27 agosto sull'esemplare e nella stessa relazione l’agronomo incaricato ha sottolineato i significativi danni arrecati dalla pianta ai manufatti presenti alla base della stessa; ha evidenziato come, se l’esemplare fosse lasciato nell’attuale sede, in breve tempo (due anni circa) si sarebbero presentati gli stessi problemi osservati ora, che consistono nel sollevamento del manto stradale e nella demolizione di alcuni manufatti (es. muretti) a causa del progressivo sviluppo dell’apparato radicale della pianta; ha rilevato in particolare anche alcuni fattori di pericolosità intrinseci alla pianta evidenziati nella scheda V.T.A. allegata alla relazione, come la forte inclinazione della porzione superiore del fusto rispetto al piano orizzontale verso la facciata del palazzo comunale.

Ha consigliato infine di procedere all’abbattimento della pianta e al trapianto, in una zona idonea all'interno del territorio comunale, di un esemplare in sostituzione da scegliersi tra le specie arboree indicate, tipiche dell’ambiente mediterraneo e presenti all’interno della lista delle essenze previste dal PUC.