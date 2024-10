Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di operatore specializzato impianti, Area Tecnica - Servizio Gestione Operativa

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., nel pieno rispetto del proprio “Regolamento Generale per il Reclutamento del Personale”, è alla ricerca di un operatore specializzato impianti, da inserire all’interno dell’Area Tecnica - Servizio Gestione Operativa, a tempo pieno e indeterminato.

Il soggetto dovrà espletare la propria attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito dell’esercizio, della manutenzione ordinaria e/o straordinaria, anche in reperibilità, degli impianti di depurazione in gestione a Consorzio spa, secondo le istruzioni impartite dal proprio diretto Responsabile. La figura ricercata dovrà occuparsi della manutenzione e della conduzione delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe e relative linee di aspirazione e mandata, carroponti, mixer, piping, valvole, ecc.).

I candidati dovranno tassativamente possedere i seguenti requisiti minimi essenziali:

esperienza professionale in qualità di operatore meccanico in almeno 2 (due) anni negli ultimi 5 (cinque) alle dipendenze di imprese pubbliche o private iscritte alla C.C.I.A.A. oppure in qualità di libero professionista/artigiano; possesso della patente di guida cat. B in corso di validità; disponibilità immediata ad assumere l’impiego, fatto salvo l’eventuale periodo di preavviso contrattuale da rendere presso il posto di lavoro;

I soggetti interessati, per poter essere ammessi alla suddetta selezione, potranno consultare il sito consortile www.depuratore.sv.it alla sezione “Società Trasparente → Selezione del personale → Avvisi di selezione → Selezioni in corso”.