Foscolo e Bruzzone (Lega): "Orlando disco rotto, Bucci ha ribadito ‘No’ al rigassificatore e ‘Sì’ a un ulteriore sviluppo del Savonese"

“Andrea Orlando è un disco rotto sul pericolo (ormai inesistente) di collocare il rigassificatore a Vado Ligure. Però, come ha fatto di nuovo ieri, cita sempre Giovanni Toti dimenticando che il candidato governatore del centrodestra è Marco Bucci, il quale ha ribadito più volte pubblicamente, e assicurato a noi personalmente, il suo ‘No’ al rigassificatore e il suo ‘Sì’ a un ulteriore sviluppo del Savonese. Inoltre, ricordiamo che Regione Liguria, già con il nostro presidente facente funzioni Alessandro Piana, ha chiaramente espresso parere contrario al rigassificatore perché la Lega è attenta alle istanze e rispetta le volontà del territorio. Pertanto, è inutile che Orlando continui a voler creare falsi allarmismi e timori fra i Savonesi. I sinistrorsi si mettano bene in testa che con Bucci al governo della Regione Liguria il rigassificatore a Vado Ligure non si farà”. Lo hanno dichiarato la candidata alle elezioni regionali Sara Foscolo e il deputato ligure Francesco Bruzzone (Lega).



“Voglio anche sottolineare che nei mesi scorsi - ha aggiunto Foscolo - avevo partecipato alla manifestazione pubblica contro l’ipotesi paventata da Toti”.