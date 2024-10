Regionali, Gasparri a Loano con Vaccarezza: "La sinistra pensava di aver vinto le elezioni in procura, noi speriamo che le perda nelle piazze"

Serata a Loano per Maurizio Gasparri. Il capogruppo di Forza Italia al Senato ha di fatto lanciato la candidatura di Angelo Vaccarezza per le prossime elezioni regionali in Liguria.

Nel corso dell'appuntamento loanese Gasparri, oltre a fare il punto sulla situazione del partito,ne ha ribadito il ruolo centrale panorama politico regionale e nazionale: "Sappiamo i numeri, i rapporti di forza - ha affermato - ma Forza Italia sta risalendo la china. Ci auguriamo di raggiungere una doppia cifra in Liguria".

Il senatore ha sottolineato come, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, il partito abbia dovuto ripensare la sua organizzazione: "Non potendo più contare su un leader carismatico come Berlusconi, ci siamo rimboccati le maniche con umiltà, lavorando comune per comune, provincia per provincia". Gasparri ha poi parlato del rinnovato entusiasmo grazie al coordinamento di Antonio Tajani: "Abbiamo ricomposto un movimento ritrovando amici protagonisti di tante stagioni, che si sono riconosciuti nell'azione di Tajani e nel simbolo di Forza Italia". Il capogruppo al senato di FI ha dunque evidenziato come, nonostante le difficoltà, il partito sia riuscito a raggiungere il 10% alle ultime elezioni europee. "Ci davano per morti - ha detto - ma abbiamo dimostrato il contrario".

"Abbiamo l'obiettivo che Tajani ci ha indicato del 20% alle elezioni politiche, non è facile da raggiungere ma io credo che anche nelle regionali che avremo, tra la Liguria prima e poi l'Emilia e l'Umbria, dimostreremo una crescita, un rafforzamento che è utile alla coalizione perché noi allarghiamo i confini della coalizione - ha ribadito ancora Gasparri - prendiamo verso il centro possibili e potenziali consensi che sfuggirebbero al centrodestra e invece sono indispensabili per consolidare la nostra coalizione e governare anche in una prossima legislatura". E a proposito della corsa al voto in Liguria, il pensiero è chiaro: "Quelli della sinistra pensavano di aver vinto in procura le elezioni. Noi speriamo che le perderanno sulle piazze, nelle strade, con il libero voto degli elettori".

Sul fronte locale, l'elogio ad Angelo Vaccarezza: "Lo conosco da molti anni, abbiamo combattuto insieme molte battaglie, soprattutto in difesa del turismo balneare quando era presidente della Provincia. È uno degli uomini di punta di questa azione di ritorno, di rilancio, di Forza Italia e sono sicuro che sarà un protagonista della nuova stagione di governo".