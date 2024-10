Elezioni regionali, Sara Foscolo (Lega): "Un impegno per i piccoli comuni e la mia terra"

Sara Foscolo, candidata della Lega alle prossime elezioni regionali della Liguria, ha illustrato il suo percorso e le motivazioni dietro la candidatura, evidenziando l’importanza dei piccoli comuni e del legame con la sua terra, Savona.

"La mia esperienza nasce come amministratore locale, prima in Provincia, poi come vicesindaco e assessore a Pietra Ligure, per poi andare in Parlamento: un’esperienza, quest'ultima, che mi ha insegnato tanto", ha affermato Foscolo, sottolineando il valore del servizio pubblico.

La scelta di candidarsi, secondo Foscolo, deriva dalla volontà di portare la propria esperienza al servizio dei comuni più piccoli, avendo scelto di candidarsi per il comune più piccolo della provincia di Savona, Massimino: "Sto imparando tanto anche con questa esperienza, perché capisco veramente da dentro le difficoltà che hanno i piccoli comuni a livello di fondi, di personale, di burocrazia. Se avrò la possibilità di andare in Regione, la mia voce sarà principalmente per i piccoli comuni", ha dichiarato.

Foscolo ha ribadito il suo legame con Savona, affermando che "Savona è la mia terra, dove sono cresciuta e dove ho la famiglia, e quindi questo sarà il mio impegno in Regione".

Un altro punto chiave del suo programma è la fiducia nel candidato presidente del centrodestra, Marco Bucci. "Bucci ha dimostrato di sapere come si governa. Le promesse che ha fatto le ha mantenute, possiamo pensare anche soltanto alla tragedia del Ponte Morandi, che è stato ricostruito in tempi record. Bucci è una persona pragmatica e concreta e tutte le promesse che ha fatto le manterrà come ha fatto a Genova", ha affermato con convinzione.