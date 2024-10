Tezel (UDC): "No a rigassificatore e inceneritore, puntiamo su politiche energetiche sostenibili"

In vista delle prossime elezioni regionali, l'UDC della provincia di Savona, con il candidato Luigi Tezel, ribadisce con fermezza la propria posizione riguardo alle questioni ambientali e energetiche che interessano il territorio.

"No al Rigassificatore davanti alle nostre coste - commenta Tezel - Siamo convinti che l’energia sia un elemento fondamentale per il nostro sviluppo, ma non possiamo accettare soluzioni che compromettano l’integrità del nostro ambiente. Sosteniamo l’adozione di politiche energetiche sostenibili, come l’incentivazione del fotovoltaico, la creazione di “Comunità Energetiche” e l’implementazione di minieolico nei porti della provincia".

"Ci impegniamo a promuovere interventi concreti per il riutilizzo delle acque in uscita dai depuratori e a sviluppare un serio piano per la desalinizzazione.

È fondamentale garantire un approvvigionamento idrico adeguato alle aziende del nostro territorio, che necessitano di acqua per mantenere viva l’occupazione e le attività produttive. L'acqua è un bene primario e il nostro dovere morale è quello di garantire che rimanga un patrimonio pubblico. Inoltre, ci proponiamo di valorizzare i parchi naturali del nostro splendido entroterra e le aree marine, come Bergeggi e l’Isola Gallinara, per promuovere il turismo sostenibile e tutelare la biodiversità".

"No all’inceneritore in Val Bormida! Riteniamo che sia necessario investire maggiormente nella raccolta differenziata e nel riciclo, per una gestione dei rifiuti più efficiente e rispettosa dell’ambiente. Siamo pronti a lavorare con passione e determinazione per un futuro più verde e sostenibile per la provincia di Savona e per tutta la Liguria", conclude Tezel.