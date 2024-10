Andora ha un nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi: il nuovo sindaco è Maurizio Giribaldi

Si è riunito stamani (23 ottobre, ndr), a Palazzo Tagliaferro, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Andora. Dopo le elezioni avvenute la scorsa settimana, questa mattina i diciotto rappresentanti degli alunni hanno designato il loro Primo Cittadino in quello che è stato l’atto d'esordio del nuovo "parlamentino junior".

Il nuovo sindaco è Maurizio Giribaldi, ha 13 anni e fa parte della classe 3B della scuola media "Benedetto Croce". Suo braccio destro, come vicesindaco, è stato proclamato Gabriele Esposito, 13 anni, della classe 3A. Maurizio Giribaldi ha ricevuto la fascia tricolore direttamente dal sindaco di Andora, Mauro Demichelis, che si è complimentato personalmente con tutti i neo consiglieri. In questo modo, l’Amministrazione conferma la sua vicinanza ai giovani, dando la possibilità ai ragazzi di esprimersi in maniera partecipativa per il bene della comunità.

“I ragazzi riuniti nel loro Consiglio Comunale sono la più bella lezione di Educazione Civica che ci possa essere - ha dichiarato il sindaco Demichelis - Vi invito a discutere sulle esigenze della Vostra età perché le Istituzioni debbono disegnare il futuro delle proprie comunità ascoltando la voce di voi giovani.”

Soddisfazione è stata espressa da Daniele Martino, vicesindaco con delega all'Istruzione: “Per la sesta volta, si realizza in maniera concreta l’obiettivo del nostro sindaco Mauro Demichelis di dare voce alle richieste e alle intenzioni, ai bisogni dei giovani di Andora. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, infatti, è un collegamento forte e concreto che unisce gli studenti del paese al Consiglio Comunale 'dei grandi'. Si tratta di un'opportunità per consolidare il senso di appartenenza della nostra coesa e magnifica comunità. Desidero inoltre ringraziare il preside dott. Michele Formica per il grande sostegno dato a questa iniziativa e i volleghi delle medie che hanno permesso, durante le loro preziose e ottime lezioni, le votazioni del Consiglio Comunale."

L’assessore alle Politiche Giovanili Alexandra Allegri ha sottolineato la bella opportunità di confronto data dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. “E’ davvero positivo che i giovanissimi vogliano conoscere meglio le istituzioni ed essere loro stessi propositivi. Mi complimento con gli studenti eletti, ringrazio quanti hanno partecipato alle votazioni e gli insegnati per la loro disponibilità: sono certa che potremo collaborare, ascoltare le loro proposte e lavorare per realizzare progetti condivisi”.

Nelle votazioni svolte a scuola, ciascuna classe ha espresso due eletti e i componenti del Consiglio dei Ragazzi di Andora sono: Alice Marzocca e Matthew Flauret (1A), Carlotta Salemi e Gioele Saba (1B), Alessandro Catozzi e Riccardo Giordano (1C), Leonardo Tessitore e Sara Dionisi (2A), Alessia Japa e Filippo Boeri (2B), Andrea Guardone e Marco Pisano (2C), Francesco Flauret, oggi sostituito da Elena Mazzara, e Gabriele Esposito (3A), Alice Vella e Maurizio Giribaldi (3B), Francesco Zarro e Nicole Luisi (3C).