Savona, rimosso il semaforo pedonale di via De Amicis angolo corso Tardy e Benech. Sarà sostituito

Non c'è più il semaforo che regolava il traffico dei pedoni in via De Amicis, all'angolo con corso Tardy & Benech. L'impianto semaforico è stato rimosso dal Comune ma sarà sostituito con uno nuovo.

Le cattive condizioni del semaforo che regola il traffico dei pedoni in via De Amicis sono state accertate di tecnici del comune dopo un sopralluogo. "Il semaforo è stato temporaneamente tolto perché non era ammalorato - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi - e sarà sostituito con uno nuovo".

A causare problemi al Comune sono anche altri impianti semaforici. Le schede che regolano le accensioni spesso saltano e buona parte di esse andrebbero sostituite. "Sono schede vecchie - spiega l'assessore Parodi - che è difficile trovare per la sostituzione di quelle attualmente installate nei nostri semafori e che andrebbero cambiate".