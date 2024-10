DAMM Company: Innovazione, Sicurezza e Consulenza per la crescita globale, Aristeo Marras rivela le strategie del futuro

DAMM, società leader nel settore della consulenza direzionale, si distingue per la sua capacità di guidare le organizzazioni in settori chiave come l’Information technology e Cybersecurity, la Compliance normativa, la Digital Transformation. Fondata nel 2019 e guidata da Aristeo Marras, Ceo e Founder, l'azienda ha sviluppato una reputazione solida grazie all’approccio integrato e alle competenze multidisciplinari del suo team, con oltre 20 anni di esperienza.

DAMM ha l’obiettivo di aiutare le aziende a crescere e consolidarsi in un'epoca di trasformazione digitale e rilevante evoluzione di un quadro normativo sempre più complesso.

"La nostra missione è quella di essere partner strategici per le aziende che vogliono non solo sopravvivere, ma prosperare in un mondo sempre più digitale e complesso", afferma Marras. "La sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati in particolare non sono più un optional, sono fondamentali per la continuità operativa e la competitività delle organizzazioni".

DAMM è organizzata per l’erogazione di servizi tailor made, sviluppando Programmi funzionali al modello organizzativo e finanziario dei clienti. Questo approccio personalizzato permette di affrontare le sfide uniche di ciascuna impresa, sia che si tratti di gestire la sicurezza delle informazioni, assicurare la compliance normativa o valorizzare l’innovazione digitale. Attraverso la Governance di programmi end-to-end, DAMM garantisce il raggiungimento degli obiettivi strategici, in partnership con player di mercato riconosciuti a livello internazionale.

L'azienda offre una gamma completa di servizi in ambito di Information e Cybersecurity, inclusi modelli di governance per la sicurezza delle informazioni, cyber risk management, sicurezza della supply chain, business continuity supporto nel percorso di certificazione ISO27001 e ISO22301. Queste soluzioni sono progettate per proteggere le infrastrutture, con un focus particolare sulla sicurezza delle informazioni, indispensabile nell'era della digitalizzazione globale.

"Le minacce informatiche sono in costante evoluzione, e il nostro compito è proteggere i nostri clienti da questi rischi", continua Marras. "Implementiamo soluzioni con un approccio security by design, assicurando che la protezione dei dati sia parte integrante di ogni processo aziendale".

L’azienda opera nei servizi di compliance normativa offrendo consulenza strategica per l'adeguamento alle normative quali il GDPR, la 231, Whistleblowing, etc. Con un team certificato che include DPO qualificati, DAMM supporta, in particolare, le organizzazioni nella gestione della conformità privacy, sviluppando programmi integrati dall'assessment iniziale alla conduzione e gestione di tutte le iniziative tecniche e organizzative.

"Adottare un approccio integrato alla compliance è essenziale per le Organizzazioni pubbliche e private in un momento storico di incertezza e rapida evoluzione del quadro normativo."

L’azienda è inoltre all’avanguardia nell'ambito della Digital Transformation e Innovazion, supportando i clienti nel percorso di transizione digitale, dalla costruzione di piani di innovazione alla selezione e implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate. Questo approccio non solo migliora la competitività delle aziende, ma garantisce anche l’efficienza operativa, adattandosi alle rapide evoluzioni del mercato tecnologico.

DAMM è anche leader nella consulenza per l’accesso ai fondi europei (EU Funds), fornendo supporto strategico e operativo a enti pubblici e privati durante tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti finanziati dalla fase di definizione del “concept” alla rendicontazione finale..

"I fondi europei rappresentano una grande opportunità per le aziende che desiderano investire in innovazione e sostenibilità. Il nostro compito è garantire che i nostri clienti sfruttino al meglio queste risorse". aggiunge Marras.

Con una strategia orientata alla crescita sostenibile e alla sicurezza, DAMM continua a espandere il proprio impatto in Italia e all’estero. L’azienda ha già avviato collaborazioni strategiche con il settore pubblico e privato, e guarda ai mercati emergenti per consolidare ulteriormente la propria posizione. Il focus sui fondi europei, l'innovazione digitale e la sicurezza delle informazioni rappresentano pillar fondamentali della strategia futura.

"Siamo entusiasti del futuro", conclude Marras. "Il nostro impegno è di continuare a innovare, mantenendo sempre al centro la sicurezza e la sostenibilità, per garantire ai nostri clienti di essere preparati ad affrontare le sfide di un contesto in continuo cambiamento".