Branca (Avs): "Per il rilancio dell'entroterra digitalizzazione e sgravi fiscali per start up agricole"

Il titolo dell'evento, "Uno sguardo verde sullo sviluppo della Val Bormida", introduceva il tema per la rinascita di un territorio a vocazione rurale e che in passato è stato per buona parte sede di industria chimica con un forte impatto ambientale, almeno nei centri più grandi.

"Dobbiamo recuperare le nostre valli interne prendendocene cura - ha spiega Branca - e trasformare la cura e la bellezza di queste zone in attività che possano essere redditizie. Un esempio è la produzione di legname, la cura e la rimessa in sesto di sentieri e strade interne. Altrettanto importante sono le infrastrutture digitali e la banda larga utili non solo per imprese e enti locali ma anche per l'ambito scolastico".

"Dai dati sulla dispersione scolastica della provincia - continua Branca - emerge che è del 12% sulla costa e del 26% nelle aree interne. Significa che queste persone non avranno una formazione adeguata . La didattica a distanza che può essere uno strumento importante per chi vive in zone decentrate o isolate ha bisogno di infrastrutture digitali.

"Per promuovere lo sviluppo e la riappropriazione di queste aree - afferma la candidata di Avs - uno strumento sono gli sgravi fiscali per chi crea start up agricole".

Le aree dell'entroterra possono anche essere terreno fertile per l'integrazione, accogliendo quelle comunità di stranieri che hanno una cultura rurale e che possono mettere i loro saperi a disposizione del territorio.