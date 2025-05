Baia Alassio in Promozione: le congratulazioni del sindaco Melgrati e dell’assessore Zucchinetti

“Da parte nostra e di tutta l'amministrazione comunale esprimiamo le più vive e gioiose congratulazioni alla società calcistica Baia Alassio, allo staff tecnico e a tutti i giocatori per la vittoria del match di ieri che è valsa alle “vespe” di Enrico Sardo il passaggio in Promozione. Questo importante risultato è frutto di passione, dedizione e di un grande lavoro di squadra, e riporta il Baia ai livelli che merita, scrivendo una nuova e bellissima pagina dello sport cittadino. Ma non solo: questo splendido traguardo rappresenta anche un volano positivo per l’immagine di Alassio come città che crede e investe nello sport e nei valori che esso rappresenta”.

Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti all’indomani della partita di spareggio disputata ad Andora, che ha visto il Baia Alassio imporsi sull’Ospedaletti conquistando la vittoria del campionato e la promozione.