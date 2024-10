Sanità, Bucci: “Prevenzione in primo piano, pronto a recepire la mozione sull’estensione delle misure per lo screening sul tumore al seno”

“La prevenzione è la prima cura per la salute. Questo vale ancora di più difronte ai dati sui tumori: sappiamo che quasi il 50% delle morti per tumore e i 40% dei nuovi casi sono prevenibili perchè causati da fattori di rischio modificabili. Individuare i tumori nella fase iniziale significa poter garantire un tasso di sopravvivenza maggiore e una migliore qualità della vita. Obiettivo del mio mandato da presidente di Regione Liguria sarà consentire a tutte le donne gratuitamente di accedere a screening periodici in maniera più capillare, veloce e frequente di quanto già previsto”. Marco Bucci pone l’accento su un tema cruciale del suo programma nel giorno in cui la senatrice Raffaella Paita ha presentato in Senato una mozione sul tema.

“Spero che il governo recepisca quanto prima l’importante mozione votata da tutti i gruppi parlamentari, con l’approvazione e il sostengo del ministro Schillaci, per l'estensione e l'implementazione delle misure di prevenzione del tumore al seno abbassandolo ai 45 anni fino ai 75 – continua Marco Bucci - Impegnando il Governo a potenziare gli screening, come la mammografia, estendendo le fasce di età dei programmi di prevenzione. La Liguria, con me presidente, recepirà immediatamente questa mozione, diventando una delle prime in Italia. La salute delle persone passa da qui”.