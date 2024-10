A Vado la proiezione del docufilm "Cuba Libre" per ricordare Gino Donè

In occasione del 100° anniversario della nascita di Gino Donè, figura emblematica della lotta per la libertà a Cuba, il circolo Italia-Cuba Granma di Celle/Savona, in collaborazione con l'ANPI di Vado Ligure e la Casa Museo della Memoria vadese, ha organizzato una serie di eventi per onorare la sua memoria.

Lo scorso gennaio, un’esposizione fotografica dedicata a Donè ha aperto le celebrazioni, mettendo in risalto momenti significativi della sua vita e del suo impegno rivoluzionario.

Le celebrazioni culmineranno il 25 ottobre alle ore 20:30 con un evento speciale, nuovamente presso la Casa Museo della Memoria, con ingresso libero. Durante la serata verrà proiettato il docufilm "Cuba Libre", un’opera che racconta la vita e le imprese di Gino Donè, ripercorrendo i luoghi della lotta e incontrando i compagni che hanno condiviso con lui la resistenza contro il regime fascista di Batista.