Emissioni dai pozzi di estrazione del biogas: diffida al gestore della discarica Ramognina e al Comune di Varazze

"I rifiuti abbancati in discarica, preme sottolinearlo, sono classificati di tipo non pericoloso cioè, in estrema sintesi, derivanti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Oggi, l’impianto deve essere oggetto di intervento di chiusura definitiva, come prescritto dalla legge, ossia, semplificando, di impermeabilizzazione superficiale. Tale attività dovrà essere compiuta entro cinque anni dall’ultimo conferimento. Ad oggi, il progetto di chiusura è stato quasi completato e presto sarà depositato in Provincia per l’avvio della fase autorizzativa - aveva spiegato il sindaco Luigi Pierfederici - Nel frattempo, così come avviene dall’inizio della sua gestione, la discarica è soggetta ad un dettagliato piano di monitoraggio ambientale imposto, sulla base delle disposizioni normative, dal provvedimento autorizzativo emanato dalla Provincia. Arpal provvede, oltre ad attuare il piano di controlli di parte pubblica, a verifiche straordinarie in sito, per verificare lo stato dell’ambiente e non ha mai evidenziato criticità tali da far solamente ipotizzare un procedimento di inserimento nei siti contaminati da bonificare e, tantomeno, della necessità di nomina di un commissario ad acta".