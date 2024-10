Elezioni regionali, l’Udc savonese: al centro del programma i diritti e le esigenze delle persone disabili

"L’Udc savonese nel suo programma elettorale ha posto particolare accento sui liguri diversamente abili. Nel giorno della visita a Savona dell’Onorevole Lorenza Cesa insieme al Sindaco Marco Bucci abbiamo avuto modo di incontrare al mercato orientale un giovane ragazza disabile a causa di un incidente stradale". Così Luigi Tezel, Capo Lista UDC - Coordinatore provinciale della campagna elettorale.

"Ci siamo fermati per salutarla e abbiamo avuto modo da parte del sindaco Bucci di illustrare le politiche comunale per i disabili ma subito siamo passati anche ad esporre come l’UDC metta al centro della sua attività politica l’individuo e i suoi bisogni e mi sono soffermato ad illustrare i miei impegni politici verso il mondo della disabilità - prosegue Tezel - Primo di tutto occorre che le nuove dotazioni di bus di linea siano accessibili alle persone disabili non solo per l’accesso al mezzo ma anche che siano tutti dotati di 'sintesi' vocale utili anche per turisti e cittadini in attesa alle fermate. Miglioramento delle coincidenze dei mezzi pubblici molte volte unico sistema di movimento per i disabili".

"Proporremo l’istituzione dell’assessorato regionale alla disabilità che sia trasversale agli altri assessorati. Occorre infatti sdoganare la disabilità da fenomeno sociale con una politica inclusiva che non esalti le differenze. Potenziamento del ruolo della consulta regionale Handicap. Proporremo un intervento legislativo con premialità per gli interventi edilizi volti alla ristrutturazione degli immobili che garantiscano accessibilità e vivibilità senza barriere architettoniche".

"Sensibilizzare il governo all’abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità dei disabili alle stazioni ferroviarie - conclude Tezel - Purtroppo, ad esempio abbiamo sotto gli occhi degli albenganesi la situazione della stazione ferroviaria cittadina per cui nessuno sta assumendo iniziative per i disabili. Infatti, i binari risultano inaccessibili. I disabili devono prenotare il giorno prima il viaggio in modo che la movimentazione dei mezzi avvenga sul binario 1 accessibile da salita Patrioti. La sinistra al governo della città di Albenga scopre questi temi solo in campagna elettorale si modificano i marciapiedi stradali senza un criterio logico quando ad esempio le fermate dell’autobus di linea risultano inaccessibili ai disabili non solo motori".