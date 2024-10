Autista del pullman aggredito, una signora si schiera a sua difesa ma viene colpita da un pugno

Prende le parti di un autista aggredito, pare inizialmente in maniera verbale e poi fisica, e alla fine ad avere la peggio è una signora passeggera.

E' accaduto nel pomeriggio, intorno alle 17, a bordo di un pullman di Tpl Linea lungo la linea 6, a Savona, in via Luigi Corsi. Secondo quanto riferito, il tutto sarebbe nato da un'aggressione per futili motivi da parte di un uomo a bordo del mezzo di trasporto pubblico, scagliatosi contro l'autista.

Nel diverbio una signora avrebbe preso le parti di quest'ultimo ma, mentre prendeva le sue difese, sarebbe stata colpita da un pugno sferrato in pieno volto dall'altro passeggero, il quale si è poi dileguato.

Sul posto sono immediatamente giunti i militi della Croce Bianca di Savona con l'ausilio del personale dell'automedica. Insieme a loro anche le forze dell'ordine, le quali starebbero cercando di risalire all'identità dell'aggressore, senza però l'ausilio di alcun filmato in quanto il bus non sarebbe stato provvisto di telecamere.

"E' vergognoso che l'azienda, con accordi che del 2012 che prevedono l'installazione di paratie, non abbia ancora provveduto. Lo è altrettanto che non abbia fatto nulla nemmeno il nuovo direttore, ormai in azienda da un anno e che gli enti se ne freghino della sicurezza dei lavoratori. Siamo curiosi di capire come, in queste condizioni, senza essere in grado di garantire la sicurezza dei suoi dipendenti, l'azienda intenda applicare il controllo a bordo dei biglietti da parte degli autisti" ha commentato sull'episodio Simone Turcotto, segretario provinciale Filt Cgil.