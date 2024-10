"Alassio in rosa per Alessia": annullato per condizioni meteo sfavorevoli l'Apericerca musicale in programma al Caffè Roma

A causa delle condizioni meteo sfavorevoli di oggi, venerdì 25 ottobre, viene annullato l'appuntamento di questa sera con l'Apericerca musicale in programma nel dehor del Caffè Roma.

Tale evento fa parte di "Alassio in rosa per Alessia", la manifestazione organizzata dal Comune di Alassio, Assessorato al Volontariato e Pari Opportunità, in collaborazione con AIRC, Alassio Salute, Associazione Amici di Padre Hermann ODV, Fidapa BPW Distretto Nordovest – Sezione di Alassio, Istituto Giancardi Galilei Aicardi e Gesco per sensibilizzare le donne sul valore fondamentale della prevenzione nella lotta al tumore del seno.

In caso di eventuale possibilità di riprogrammazione della serata benefica, seguirà comunicazione dedicata.