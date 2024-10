Invernizzi (FdI): "Regione centrale per il rilancio di Piaggio Aerospace e Laerh"

"Sei anni di commissariamento in attesa di spiccare il volo. Nella partita di Piaggio Aerospace, come di altre industrie savonesi, la Regione dovrà avere un ruolo determinante per una regia attiva tra sindacati, governo e governance delle aziende, per approcciare la crisi in modo diverso e garantire tutti i posti di lavoro. E, in egual misura, questo metodo dovrà essere adottato a cominciare proprio dalla Piaggio". Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, candidato consigliere per Fratelli d’Italia in Regione.

"La situazione di Piaggio Aerospace, dal 2018 ad oggi, ha avuto ripercussioni anche sulla sua azienda satellite LaerH di Albenga. Sono aziende simbolo per l'industria aeronautica italiana con sede nel comprensorio albenganese. Sia Piaggio Aerospace che LaerH hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo dell’industria aeronautica italiana, contribuendo con innovazioni e competenze di alto livello".

"Tuttavia, le due realtà, da troppo tempo, sono fonte di preoccupazione per lavoratori, sindacati e istituzioni locali. Piaggio e LaerH – prosegue Invernizzi – stanno affrontando un lungo periodo di incertezza economica e produttiva, una condizione precaria che perdura da anni. Ma va riconosciuto che entrambe, appunto, rappresentano un'eccellenza a livello nazionale nel settore. Crediamo che sia arrivato il momento per la Regione e le istituzioni di avere un ruolo predominante in queste vicende".

"Nel nostro percorso futuro di amministratori della Regione, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, cercheremo di arrivare a soluzioni concrete per salvaguardare il futuro delle aziende e dei loro dipendenti. L’ipotesi di un ingresso pubblico nell'azienda potrebbe essere una svolta decisiva nella storia di Piaggio; potrebbe garantire una maggiore stabilità e proteggere i livelli occupazionali, oltre a dare una garanzia di controllo sulle decisioni strategiche future".

"In questa partita – dice Invernizzi – mi impegno per un atteggiamento attivo della Regione, per sostenere le trattative tra le parti coinvolte e per promuovere tavoli di confronto con i sindacati e il Governo. Ritengo inoltre fondamentale l’apertura di un canale di dialogo strategico con il Ministero della Difesa, viste le potenzialità di Piaggio Aerospace nel settore della difesa, per garantire ulteriori opportunità di crescita e una maggiore tutela dell’occupazione. Più collaborazione istituzionale per trovare una via d'uscita condivisa dalla crisi, con un ruolo più strategico e non marginale da parte dell’Amministrazione Regionale".