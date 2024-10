Regionali, pagina appello da un gruppo di esponenti della società civile: "Ecco perché votare Bucci"

“Marco Bucci è uomo del fare, è generoso, è capace, è serio, è innamorato della sua terra – si legge nel testo pubblicato - Marco Bucci ha realizzato cambiamenti importanti, ha avviato investimenti rilevanti, ha superato ostacoli insormontabili. Marco Bucci è stato ed è un grande Sindaco: ha risposto con generosità all’appello per candidarsi a Presidente della Liguria. Marco Bucci non è un politico: non lo è mai stato, non ha la tessera di alcun partito, non obbedisce alle alchimie della politica. Marco Bucci fa quello che sente di dover fare per i suoi amministrati. Marco Bucci è un manager al servizio della collettività, che dopo una carriera di lavoro ha messo le sue capacità al servizio del bene comune. Marco Bucci alla guida della Regione, potrà portare a termine le tante opere già avviate per Genova e per la Liguria e realizzare quelle nuove di cui ha bisogno l’intero territorio regionale”