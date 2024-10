È Iulian Nica la ventiduenne vittima del tragico incidente di Alassio

Il giovane, che lavorava presso il bar Peppino ad Alassio, era di origini moldave. Un ragazzo solare e seriamente dedito al lavoro, come lo ricordano in città.

L’incidente in cui il centauro ha perso la vita è avvenuto intorno alle 2.30 in via IV Novembre. Secondo le prime informazioni, Iulian procedeva in sella al suo scooter all'altezza del civico 154 di viale Hanbury (poco dopo la trattoria dei Matteti) nella stessa direzione dell’auto, una Lancia Y, che era in procinto di svoltare e contro la quale ha tragicamente urtato.