Tragica nottata ad Alassio. Un 22enne infatti a seguito di uno scontro tra la sua moto e una macchina è morto questa notte intorno alle 2.30.

L'incidente si è verificato in via IV Novembre nel Comune alassino; immediato l'intervento dell'automedica del 118, la Croce Bianca di Albenga e la Croce Verde di Andora.

Purtroppo per il giovane non c'è stato più nulla da fare. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.