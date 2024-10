Maltempo, disperso un 62enne in zona Terralba ad Arenzano: ricerche in corso

Attualmente il personale Vigili del Fuoco si trova impegnato in zona Terralba ad Arenzano per la ricerca di Davide Violin, ristoratore 62enne che da oltre tre ore è scomparso dopo essere stato travolto dalla piena del rio Lissolo mentre era in auto.. A dare l'allarme è stata la moglie: "Mi ha telefonato e inviato una foto e da allora non risponde più".

Durante l'esondazione, il fiume avrebbe travolto tre auto (una Fiat Panda, una Mercedes e una attualmente ignota) di cui una, la Mercedes, è stata poco fa ritrovata nel letto ma non parrebbe appartenere all'uomo scomparso. I vigili del fuoco stanno cercando di capire se all'interno del veicolo c'è una persona o meno.

In zona ci sono alcuni parenti dell'uomo scomparso che hanno dato per primo l'allarme. Una persona ha raccontato che l'acqua è arrivata all'improvviso con una ondata di piena ed ha travolto la strada sfondando il parapetto a valle e travolgendo almeno un'auto.

Sul posto una squadra di Vigili del Fuoco generici, coadiuvata da una squadra alluvionale e da una squadra di sommozzatori. Attivata la Capitaneria di Porto e la motobarca dei Vigili del Fuoco per la ricognizione in mare.

"Vicinanza da parte di tutto il Dipartimento regionale della Protezione civile nei confronti della famiglia dell’uomo scomparso da alcune ore ad Arenzano, in località Terralba, travolto dall’acqua di un rio, ingrossato molto rapidamente a causa delle piogge forti e incessanti - si legge in una nota diffusa in serata dalla Regione - L’assessore competente, i dirigenti e tutto il personale sottolineano il grande dispiegamento di uomini e mezzi impegnati da ore nelle ricerche, ringraziando i volontari, i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto, oltre alle Pubbliche assistenze. Con il perdurare dell’allerta arancione nelle prossime ore sul centro e ponente ligure, compreso l'entroterra, si rinnova l’invito ai cittadini alla massima prudenza per il rischio di temporali localizzati molto forti e persistenti che possono determinare smottamenti o l’ingrossamento repentino dei corsi d’acqua".