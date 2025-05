Inizia il rientro dal ponte del 1° Maggio: prime code sulla A10 in direzione Savona

Il ponte del 1° Maggio sta giungendo al termine e, come ogni anno, il ritorno dei turisti verso le proprie destinazioni sta causando i consueti disagi sulle principali arterie autostradali.

Già dalla giornata odierna si sono registrati i primi rallentamenti sulla A10 Ventimiglia-Savona, con un intenso flusso di traffico che sta mettendo a dura prova gli automobilisti. In particolare, si registrano code per circa 16 chilometri tra Finale Ligure e Savona in direzione Italia, a causa del traffico intenso.

Code a tratti anche a partire da Borghetto, sempre in direzione del capoluogo di provincia.