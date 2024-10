Assoluzione Pierfederici, il sindaco risponde all'attacco di Cerruti: "Aspetto una presa di posizione nei confronti dei firmatari dell'esposto"

Prosegue il botta e risposta in merito alla vicenda processuale legata all'assoluzione dal reato di presunto esercizio abusivo della professione del sindaco Luigi Pierfederici.

Dopo lo sfogo del primo cittadino in consiglio comunale nella serata di giovedì, ieri il consigliere di minoranza di "Varazze Domani" Gianantonio Cerruti ha risposto per le rime.

Oggi non è tardata ad arrivare la controreplica di Pierfederici.

"Accolgo con piacere la dichiarazione del Consigliere di minoranza Gianantonio Cerruti che prontamente e per primo ha dichiarato di non aver firmato l'esposto presentato da alcuni colleghi dei gruppi di opposizione. E’ doveroso precisare che la sua fu una vicenda completamente diversa, con l'obbligo personale, da parte di chi lo ritenne, di difendersi dalle gravi accuse ricevute da parte del Consigliere, ma sulla vicenda ritengo corretto lasciare spazio ai diretti interessati - interviene il Sindaco - Preciso, casomai servisse ulteriormente, che per il sottoscritto, si è trattato di un esposto che si è concluso con un'assoluzione piena perché il fatto non sussiste. Ma, al di là dei dettagli, l'aspetto fondamentale sta nella dichiarazione del Consigliere Cerruti che si è affrettato a dichiarare di non aver firmato l'esposto. Apprezzo!".

"Condivido altresì, con il Consigliere Cerruti, che prima di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per un eventuale illecito ravvisato, sarebbe quantomeno opportuno fare preventiva segnalazione al Segretario generale dell’Ente. Peccato che ciò non mi risulti essere stato fatto in questo caso dai firmatari dell’esposto i quali si sono rivolti direttamente all’Autorità giudiziaria - continua il primo cittadino varazzino - A questo punto attendiamo una netta presa di posizione da parte del Consigliere Cerruti, nei confronti dei firmatari dell’esposto, per non avere rispettato la opportuna procedura dallo stesso illustrata e che, ribadisco, condivido appieno. Allo stesso modo rimaniamo in attesa di sapere se ci saranno o meno altri distinguo da parte dei Consiglieri di minoranza".