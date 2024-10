Alluvione a Cairo, sotto l'acqua anche il deposito di Tpl Linea (FOTO e VIDEO)

La violenta alluvione della notte scorsa non ha risparmiato praticamente nessuna area della Val Bormida e anche il deposito della Tpl Linea di Cairo Montenotte è finito sotto l'acqua.

Alcuni autobus sono infatti rimasti bloccati e sono stati messi in sicurezza sul territorio.

Allagata anche l'officina: all'interno non sarebbe presente al momento l'elettricità con gli impianti che quindi sono fermi.

Sul posto è giunto anche il presidente Vincenzo Franceri. Secondo indiscrezioni pare che quattro autobus siano danneggiati.

"Sono stato al deposito dal primo pomeriggio per verificare la situazione - dichiara il presidente di Tpl Franceri - Stiamo aspettando una pompa per liberare le fosse dall'acqua dove c'è la corrente elettrica ma le centraline per fortuna si trovano in alto e non sono state danneggiate. Tutti i bus sono stati trasferiti al deposito di Savona per garantire la prosecuzione del servizio ma quattro sono stati invasi dall'acqua. Ora dobbiamo pulire dall'acqua e dal fango ma non so ancora dire quando il deposito potrà tornare alla piena operatività".

"Il vicesindaco Speranza ha fatto un sopralluogo al deposito dandoci il sostegno del comune. Voglio ringraziare il personale, che ha dimostrato attaccamento all'azienda e ha reagito in una momento estremamente critico e ci hanno permesso di proseguire con il servizio, i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale di Cairo" conclude.