Maltempo: guasti alla linea, disagi per i viaggiatori ferroviari tra Liguria e Piemonte

Dalle prime ore di oggi, alle 6, la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia è compromessa da un guasto tra Spotorno e Finale Ligure. I treni transitano su un solo binario, con interventi tecnici attualmente in corso. Ritardi fino a 80 minuti sono previsti per i convogli Intercity e Regionali, con possibili cancellazioni per i treni locali.

Le forti perturbazioni hanno inoltre provocato l’interruzione del traffico ferroviario a San Giuseppe di Cairo sulle linee Savona-Alessandria e Savona-Torino. I tecnici e i vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare il servizio. Ritardi e cancellazioni potrebbero interessare i treni Regionali, mentre sono stati attivati autobus sostitutivi tra Savona e Mondovì.