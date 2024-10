Regionali: il Savonese al voto, alcuni seggi spostati per il maltempo

Aperti i seggi elettorali con il maltempo che incombe sul voto e alcuni comuni costretti a spostare alcune sezioni. Oggi i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15.

Per votare bisogna essere muniti della propria tessera elettorale e di un documento di identità e recarsi al seggio indicato nella tessera. Nella sede dei seggi elettorali e nei luoghi pubblici indicati dai sindaci vengono affissi i manifesti con i nomi dei candidati. Il telefono deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura del voto.

A Causa del maltempo alcuni comuni hanno spostato le sedi di voto.

• Comune di Borgio Verezzi: il seggio 3 (piazza Sant’Agostino, Verezzi) è spostato nel Palazzo Comunale, in via del Municipio 17;

• Comune di Vado Ligure: i seggi 1 – 2 – 3 (scuola elementare Don Peluffo di via Piave 2) sono spostati alle scuole medie A. Peterlin di via XXV Aprile 6;

• Comune di Quiliano: i seggi 1 – 2 – 3 (edificio scolastico di Via Mattotti) sono spostati nella Palazzina Servizi – Sala Consiliare, Biblioteca, in piazza della Costituzione 1;

• Comune di Spotorno: le sezioni 1 e 2 (scuola primaria S. Pertini in viale Europa 6) sono spostate alla scuola secondaria in Via Verdi – località Baxie

A Savona sono regolarmente aperti i seggi ordinari ma, se la situazione del meteo dovesse peggiorare è previsto un piano d'emergenza: protezione civile presente nelle sezioni e eventuale spostamento. Nello specifico è previsto che al Santuario si voti nella Rsa Opere Sociali, nel plesso delle scuole di Legino lo spostamento sarebbe di un poiano e i seggi dell'Istituto Boselli Alberti , che si trova in prosismità del letimbro, sarebbero trasferiti al piano terra del palazzo della Provincia.