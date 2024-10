L'artista valbormidese Tiziana Tardito nominata socia onoraria dell'Associazione Italiana Combattenti Interalleati

Sabato 26 ottobre, la valbormidese Tiziana Tardito ha ricevuto un prestigioso riconoscimento durante una cerimonia speciale tenutasi nella sua personale di Bubbio, in provincia di Asti. L’artista, profondamente onorata e felice per la visita di personalità così importanti, ha commentato l’evento con entusiasmo e gratitudine.

Il riconoscimento conferito a Tiziana è il titolo di "Socio Onorario" dell'Associazione Italiana Combattenti Interalleati. Questa onorificenza è stata attribuita in virtù della sua lunga e significativa carriera artistica, un traguardo che sottolinea l'importanza del suo contributo al panorama culturale italiano.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Bubbio, Stefano Reggio. A conferire il titolo è stato il presidente nazionale dell’associazione, il Principe Vittorio Galoppini di Carpenedolo, il quale ha evidenziato il valore del lavoro della Tardito, non solo come artista, ma anche come figura di spicco nella promozione dei valori di pace e coesione sociale.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione per Tiziana Tardito, ma anche un’importante occasione per riaffermare il legame tra l’arte e la storia, riflettendo sui sacrifici e i valori che hanno caratterizzato il percorso dell'Associazione Italiana Combattenti Interalleati.

La personale della Tardito ha attirato molti visitatori, tra cui il Console Mario Palma, accompagnato dal commerciante Philippe Wan, importatore di vini italiani da Taiwan. "Si sono soffermati in galleria quasi tutta la mattinata di domenica 27, leggendo e osservando attentamente tutti i cataloghi esposti, esaminando con scrupolosità le opere e ponendo numerose domande - spiega la Tardito - La nostra chiacchierata d'arte è poi continuata a pranzo, dove ci siamo ritrovati con le autorità e il produttore di vini, il signor Torelli, titolare dell'omonima cantina di Bubbio, alla mensa della pro loco. È stato un dialogo stupendo e una domenica che non dimenticherò mai. È stato un grande onore e una gioia aver condiviso buona parte della giornata con tali prestigiose personalità".

Attraverso la sua arte, la Tardito continua a ispirare e a valorizzare il territorio e la cultura, contribuendo a mantenere viva la memoria storica e a promuovere un messaggio di unità e collaborazione. Il riconoscimento ricevuto è un ulteriore stimolo per l’artista a proseguire nella sua missione, unendo l’amore per l’arte con il desiderio di raccontare storie significative che parlano di speranza e resilienza.