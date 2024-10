Varazze, guasto rete idrica a Casanova e alle Faje: in via di risoluzione il problema

AGGIORNAMENTO ORE 10.30: "Ireti informa che ad esclusione di Via Canavelle, Via Peana e limitrofe, per le quali sono tutt'ora in corso interventi di riparazione, la fornitura di acqua è stata ripristinata. Per quanto riguarda la potabilita' sarà necessario attendere ancora; verosimilmente non prima delle ore 12:00 circa" ha spiegato il sindaco.

È in via di risoluzione definitiva il guasto alle reti idriche che ha interessato a Varazze le frazioni di Casanova e Faje in merito alla fornitura di acqua.