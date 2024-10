Varazze, rischio crollo di una porzione di parapetto: chiusa ai pedoni via Creuza de Tasca

Via Creuza de Tasca a Varazze sarà vietata al transito pedonale fino al 30 novembre.

Questa la decisione del Comune varazze dopo che è stato riscontrato un rischio di crollo di una porzione di parapetto in corrispondenza del campetto di proprietà della Provincia di Savona da via Roma e via Bonfante.

"Considerate che, allo scope di tutelare la pubblica incolumita, risulta necessaria l'emissione di provvedimento di divieto di transito pedonale sino al termine degli accertamenti tecnici ed operazioni di ripristino e messa in sicurezza" viene spiegato nell'ordinanza.