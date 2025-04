Cadavere nei boschi di Sant'Ermete: il giallo di un furto nell'area dove è stato trovato morto Micalizzi

Sono in corso indagini per ricostruire le ultime ore di vita di Massimiliano Micalizzi, il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio da un drone dei vigili del fuoco, dopo quattro giorni intensi di ricerche dell'uomo. Il cinquantenne di Toirano è stato rinvenuto senza vita nei boschi di Sant'Ermete, nell'entroterra di Vado Ligure.

Falegname originario di Borghetto Santo Spirito, era scomparso venerdì scorso dopo aver informato la moglie di un appuntamento nei pressi della Motorizzazione Civile di Savona. La donna, preoccupata per il mancato rientro del marito, aveva presentato denuncia di scomparsa, dando il via a un'estesa operazione di ricerca.

Il corpo è stato individuato in una zona boschiva tra via Bellandi e via Bosco, non lontano dal greto del torrente e a breve distanza da dove era stato precedentemente rinvenuto il suo Porter Piaggio. Un elemento che ha subito destato perplessità tra gli inquirenti è stata l'assenza del telefono cellulare di Micalizzi, ritrovato solo successivamente.

Sul decesso aleggia un mistero che gli inquirenti stanno cercando di dipanare, anche perché dalle prime informazioni non sarebbero stati rilevati segni tali da far immaginare un gesto autolesionistico. Sarà però l'autopsia, programmata per domani, a chiarire la dinamica del decesso. L'ipotesi principale resta quella di un malore. Il corpo, però, è stato individuato in una zona isolata e ci si domanda perché non avesse con sé il telefono. Non si esclude, fra l'altro, la possibilità di una caduta.

Poco più in là rispetto al luogo dove è stato rinvenuto il cadavere, è avvenuto nelle ore precedenti un furto ai danni di un'abitazione. Sarebbero stati in tre a compiere l'intrusione nella casa, neutralizzando il sistema d'allarme: due avrebbero "ripulito" l'interno, mentre un terzo faceva da palo all'esterno. E sarebbero quindi scappati con la refurtiva. È proprio qui il giallo della vicenda, che nelle prossime ore potrebbe trovare una soluzione. Sono in corso approfondimenti per verificare se questo episodio abbia relazione con il mistero della morte di Micalizzi proprio in quell'area.