Brando Benifei: “Marco Bucci bocciato dai suoi cittadini”

Brando Benifei, deputato del Partito Democratico al Parlamento Europeo, ci ha rilasciato delle dichiarazioni al point elettorale del candidato alla presidenza di Regione Liguria, Andrea Orlando, presso la Sala Superba del 'MOG', 'Mercato Orientale di Genova'.

Benifei le chiediamo un commento a caldo su questo testa a testa che vede contendersi la presidenza di Regione Liguria tra il sindaco Marco Bucci e il candidato Dem Andrea Orlando

“Noi speriamo in un risultato finale con la vittoria di Andrea Orlando in questo a testa testa ferrato. Comunque, il PD è primo partito e doppia Fratelli d'Italia, quindi possiamo già affermare che si tratta chiaramente di un risultato prezioso. Questo colpisce anche su Genova, dove il Sindaco Marco Bucci viene nettamente bocciato dalla città. Devo dire che il centrosinistra partita da diciassette punti di svantaggio nelle scorse elezioni 2020, ora invece ce la giochiamo. Per noi la soddisfazione piena sarà la vittoria del nostro candidato Orlando, persona assolutamente eccellente che ha saputo parlare a tutti i liguri e alla Liguria, terra che è stata offesa in questi anni da vicende che sono emerse recentemente ma che noi abbiamo denunciato da tempo. Questo, purtroppo, ha visto arretrare di molto la Regione. Ora, invece, siamo fiduciosi che il risultato finale sarà positivo”.

Questo significa che, eventualmente, potrebbe esserci un cambio di passo per il partito e quindi la Regione Liguria diventare modello per tutti?

“Noi abbiamo sempre lavorato per avere un partito più grande. Noi ci siamo rivolti ai moderati, dato che dall’altra parte cerano bandecchi e Jannacci. Noi lavoriamo per unire le regioni e continueremo in questa linea a prescindere dal risultato in Regione”.