Elezioni Regionali: a scrutinio in corso il PD vola alto e doppia Fratelli d'Italia

A 1326 sezioni scrutinate su 1785, il conteggio parziale continua a mostrare un serrato testa a testa tra Marco Bucci e Andrea Orlando, con rispettivamente il 48,16% e il 47,96%. Mentre la competizione si conferma estremamente ravvicinata, la distribuzione dei voti tra i singoli partiti offre ulteriori elementi di analisi, evidenziando il ruolo determinante del Partito Democratico e di Fratelli d’Italia nelle rispettive coalizioni.

Tra i partiti a sostegno di Bucci, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni mantiene il primato nella coalizione, raccogliendo il 14,73% dei voti (58.298 preferenze) e confermando la propria importanza strategica. Al secondo posto si posiziona Vince Liguria, la lista civica che con il 9,32% (36.870 voti) sottolinea il radicamento di Bucci sul territorio regionale.

La Lega segue con l’8,46% (33.501 voti), pur segnando un calo rispetto alle elezioni precedenti. Anche Forza Italia ottiene un contributo significativo con il 7,84% (31.049 voti), mentre Orgoglio Liguria raggiunge il 5,69% (22.507 voti). Le forze minori, tra cui l’UDC, con l’1,31% (5.193 voti), e Alternativa Popolare, con lo 0,33% (1.318 voti), completano il quadro della coalizione di centrodestra, che nel complesso raccoglie il 47,68% dei voti (188.736 voti totali).

Il Partito Democratico rimane il perno della coalizione di Orlando, attestandosi al 28,71% dei voti (113.634 preferenze), un dato che consolida il Pd come prima forza regionale e lo posiziona ben al di sopra di Fratelli d’Italia. L’incremento rispetto al 2020 conferma l’efficacia del sostegno al candidato del centrosinistra, anche se il margine potrebbe non bastare per assicurare la vittoria finale.

Alleanza Verdi e Sinistra, con il 6,26% (24.785 voti), conferma il contributo ecologista e progressista alla coalizione. La lista civica Andrea Orlando Presidente raccoglie il 5,38% (21.304 voti), segno del radicamento del candidato sul territorio. Il Movimento 5 Stelle, purtroppo per Orlando, si attesta al 4,76% (18.838 voti), in netto calo rispetto alle passate elezioni e ben al di sotto delle aspettative iniziali.

Completano la coalizione il Patto Civico e Riformista con l’1,75% (6.932 voti) e Liguri a Testa Alta con l’1,63% (6.440 voti), portando il totale delle liste di centrosinistra al 48,49% (191.933 voti), una percentuale vicina al totale del candidato ma ancora insufficiente per un vantaggio netto.

Con oltre 400 sezioni ancora da scrutinare, la gara resta aperta, mantenendo alta la tensione sia nel centrodestra che nel centrosinistra.