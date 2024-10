Elezioni Regionali: al comitato Bucci si attende in silenzio e trepidazione

Al comitato elettorale di Marco Bucci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria, il clima è di attesa silenziosa. Bucci è al momento chiuso nel suo ufficio in Comune, mentre il numero di presenti – tra candidati e sostenitori – è ridotto. Pochi seguono le dirette televisive sull'andamento delle elezioni, anche se le proiezioni sinora lo hanno dato in vantaggio, seppur con un margine sempre molto ridotto rispetto allo sfidante del centrosinistra, Andrea Orlando. Questo dato mantiene ottimista lo staff di Bucci, che osserva con particolare attenzione i risultati del Comune di Genova, la cui influenza pesa per oltre un terzo sull’esito regionale.