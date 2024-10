Ospedale Cairo, Asl 2: "Impegno massimo per mantenere la continuità di tutti i servizi"

La Direzione Generale di Asl2 ha effettuato questa mattina, insieme ai responsabili dell’Ufficio Tecnico, dell’Ingegneria Clinica e dei Servizi interessati, un sopralluogo presso l’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, colpito dall’alluvione avvenuta durante la notte di sabato scorso.

"Le esondazioni hanno raggiunto il piano interrato dell’ospedale, interessando in particolare i locali della Radiologia e del Laboratorio Analisi. Preziosissimo è stato il supporto della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco - si legge nella nota -Nonostante la situazione di criticità, il Punto di Primo Intervento ha mantenuto la sua operatività durante l’emergenza, garantendo assistenza a tutti i cittadini che si sono presentati".

"A seguito dell’incontro di oggi, la Direzione Aziendale, in accordo con i responsabili dei servizi interessati, ha stabilito che l’attività del Centro Prelievi non verrà interrotta: tutti gli appuntamenti verranno garantiti e gli esami saranno eseguiti all’interno del presidio"

"Per quanto riguarda il servizio di Radiologia standard per i reparti e il Punto di Primo Intervento, esso verrà a breve ripristinato grazie all’attivazione di un’apparecchiatura radiologica portatile. Riprenderanno regolarmente già da domani anche gli esami ecografici e mammografici, questi ultimi sfruttando l’unità mobile in dotazione all’Azienda".

"In attesa delle verifiche idrauliche ed elettriche, si è deciso di sospendere le sedute operatorie di questa settimana, che verranno riprogrammate a breve. Nessuna variazione o interruzione è prevista per tutti gli altri servizi presenti nel presidio".

Giovedì 31 ottobre la Direzione ha programmato un secondo sopralluogo per fare il punto della situazione e quantificare con maggior dettaglio e precisione i danni.

"Asl 2 - conclude la nota - desidera esprimere il proprio profondo riconoscimento a tutte le persone coinvolte nelle operazioni di emergenza – Protezione civile e Vigili del Fuoco in primis – e a tutti gli operatori che, in questo momento di criticità, stanno lavorando con grandissimo impegno e dedizione per mantenere la continuità di tutti i servizi".