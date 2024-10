Elezioni regionali, Calà (Cgil): "Terminata la campagna elettorale si ritorni ai problemi veri dei liguri"

"Terminata la campagna elettorale si devono affrontare le grandi questioni irrisolte del lavoro, sociali e dello sviluppo in Liguria. Precarietà, sanità, crisi industriali, terziarizzazione dell’economia, sono condizioni che rendono fragile il territorio e i suoi lavoratori e sulle quali occorre aprire dei tavoli di confronto nei quali va affrontata la realtà con una urgenza specifica sui temi del dissesto idrogeologico e delle infrastrutture. Gli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria mettono in ginocchio intere filiere produttive con tutto quello che questo comporta dal punto di vista del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e dello sviluppo economico di quei territori. E’ questa la Liguria reale verso la quale vanno indirizzati gli sforzi del nuovo Presidente, della nuova Giunta e del Consiglio ai quali vanno i migliori auguri di buon lavoro che certo non mancherà".

Lo afferma Maurizio Calà, Segretario Generale Cgil Liguria.