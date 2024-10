Frane sui binari, modifiche alla circolazione sulla linea Alessandria-Savona via Ferrania

Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Alessandria-San Giuseppe-Savona via Ferrania, che percorreranno l’itinerario via Altare.

A causa del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito l’entroterra savonese, la sede ferroviaria via Ferrania è stata interessata da alcuni smottamenti che ne hanno reso impraticabile la circolazione dei treni.

Per consentire ai tecnici di RFI e delle imprese specializzate gli interventi di ripristino in sicurezza, Regionale ha riprogrammato l’offerta commerciale per l’itinerario ferroviario via Ferrania con corse bus.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza; si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Il programma aggiornato dei collegamenti è disponibile su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità), su App Trenitalia, e presso le biglietterie/self-service delle stazioni. Attivo il servizio di smart caring su App Trenitalia.