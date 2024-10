“Un Finale da Brivido” a Finale Ligure per festeggiare Halloween 2024

Magia e mistero caratterizzeranno Finale Ligure Marina, pronta a trasformarsi per festeggiare insieme, grandi e soprattutto piccini con le loro famiglie, l'Halloween 2024, con la prima edizione di “Un Finale da Brivido”, l’evento diffuso organizzato grazie al contributo delle associazioni Viva Finale, Rione dei Neri, Baba Jaga, Giocare-Centro per la Cultura Ludica, scuola di danza Anna Fenoglio, Polisportiva del Finale e le librerie CentoFiori e Disegnami una Pecora, col patrocinio del Comune di Finale Ligure, Confcommercio ed Ente Fiera.

Le vie della città saranno animate da attività e spettacoli a tema Halloween per tutto il pomeriggio di mercoledì 31 ottobre, dalle 16:00 alle 19:00, per offrire un’esperienza divertente e coinvolgente.

Sei le zone tematiche, ognuna delle quali ospiterà eventi particolari organizzati col coinvolgimento delle associazioni citate e la collaborazione di attività commerciali e cittadini residenti, pronti ad addobbare le proprie abitazioni per creare un'atmosfera suggestiva calata appieno nell'evento. Senza scordare caramelle e dolcetti per l'immancabile “dolcetto o scherzetto”.

In Piazza Vittorio Emanuele si potrà trovare il Ludobus con ben 60 giochi in legno, ovviamente tutti a tema con la giornata. Proseguendo verso via Barrili e via Colombo, andranno in scena esibizioni di danza che daranno vita alla “Casa Stregata”. In Piazza San Giovanni Battista, invece, emozionanti esibizioni di volteggio, con spettacoli acrobatici per incantare il pubblico. Per gli amanti delle storie misteriose, in via Garibaldi si terranno delle “letture stregate” per immergersi in racconti da brivido. Per chi è alla ricerca di avventure paranormali, l'immancabile caccia ai fantasmi con i Ghostbusters in via Pertica, che prenderà il via dalle 18:00. Infine, in via Ferrante Aporti 8 vi aspetta la Casa del Fantasma, mentre in via Bolla, all'inizio ideale di questo percorso, il truccabimbi trasformerà i più piccoli in creature spaventose, regalando loro l’aspetto perfetto per una serata di Halloween indimenticabile.

“Crediamo fermamente che unire le forze tra associazioni, istituzioni e commercianti sia essenziale per il successo di ogni iniziativa - dichiara l’assessore al Turismo ed Eventi del Comune di Finale Ligure, Maura Firpo -. Questa alchimia ha dato importanti frutti non solo per rendere l’evento che siamo certi sarà ricco e accattivante per i più piccoli e le famiglie, ma anche per rafforzare il senso di comunità. È la prima volta che così tante associazioni si sono rese disponibili a collaborare insieme, questo ci rende molto orgogliosi di essere riusciti a fare da collante per ripartire in questo lavoro di gruppo fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi evento o manifestazione”.