La vera sorpresa delle Regionali, Jan Casella (Avs) con quasi 2 mila voti: "Impegno fin da subito per il bene del territorio"

Con un risultato di 1.931 voti, Jan Casella si afferma come neoeletto consigliere regionale di minoranza, guidando la lista di Avs a sostegno di Andrea Orlando. La sua performance è stata particolarmente brillante ad Alassio, dove ha superato anche l'avversario Rocco Invernizzi, neoeletto consigliere di maggioranza per Fratelli d’Italia.

“Sono ovviamente dispiaciuto per l'alta astensione e per la sconfitta del centrosinistra – afferma Casella - . È stata un'elezione in cui il pensiero era fisso agli amici della Val Bormida, che in quelle ore, subiva un evento devastante”.

“La soddisfazione è ancora più grande per essere stato eletto come espressione di un gruppo straordinario, che mi ha supportato con affetto, impegno, coraggio e competenza – continua il consigliere regionale alassino -. Grazie a loro, il consenso è arrivato da tutta la provincia, con un'affermazione straordinaria ad Alassio con 844 preferenze”.

Consapevole della grande responsabilità che assume con questo nuovo incarico, Casella è pronto a lavorare “fin da subito, senza tregua, per il bene del nostro territorio – dice -. Incalzeremo il centrodestra sulle tante promesse che ha fatto, a partire dalla Sanità Pubblica”.

“Ora, con umiltà, bisogna mettersi a lavorare e a ricostruire una proposta politica rinnovata e aggregante -spiega -. L'eccessivo individualismo della classe politica ha portato ad un'enorme disaffezione. Ho sempre interpretato l'impegno politico in un'ottica collettiva: il Noi torni a prevalere sull'Io”.

Casella conclude con un pensiero speciale per una figura fondamentale della sua vita: “Dedico questo successo a mia mamma, a tutti i sacrifici che ha fatto per crescere al meglio me e mia sorella. In ogni mia candidatura, lei ‘soffriva’ anche più di me, ma non ha mai fatto mancare il sostegno ai sogni e all'impegno di suo figlio”.