Regionali, Tosi seconda nel savonese in Fratelli d'Italia: "Risultato che mi riempie d'orgoglio e rafforza l'impegno per la comunità"

"Un risultato che mi riempie d'orgoglio e rafforza il mio impegno per la comunità".

Ha ottimi motivi per esprimere la propria soddisfazione la candidata di Fratelli d'Italia alle ultime regionali, Antonella Tosi, seconda per voti ricevuti all'interno del partito classificatosi come il più votato nella coalizione vincente di Marco Bucci nella provincia di Savona.

"Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento agli elettori e alle elettrici della provincia di Savona che mi hanno sostenuta con grande entusiasmo e fiducia - afferma - Grazie alle vostre 1.065 preferenze, mi sono posizionata seconda nella lista di Fratelli d’Italia, dopo Rocco Invernizzi a cui faccio le congratulazioni, prima tra i non eletti. Anche se non sono stata eletta, il risultato mi riempie di orgoglio. La sento come una vittoria personale, per la quale vi sarò sempre grata".

"Questo percorso è stato molto più di una semplice campagna elettorale: è stato un viaggio intenso e appassionante, arricchito da incontri con persone straordinarie e con realtà locali che meritano tutta l’attenzione della politica - sottolinea la candidata del partito di Giorgia Meloni - Ogni dialogo, ogni sorriso, ogni stretta di mano mi hanno toccato profondamente e rafforzato il mio impegno verso la nostra comunità. Portare avanti i valori di Fratelli d'Italia e contribuire alla vittoria di Marco Bucci, che è oggi il nostro presidente, è stato un onore, e sapere che Fratelli d’Italia è il primo partito della coalizione nella nostra provincia rende tutto questo ancora più significativo".

"Sebbene non sia entrata ufficialmente in Consiglio, il vostro sostegno mi dà una forza incredibile. La fiducia che mi avete accordato è uno stimolo a continuare con passione e dedizione il mio lavoro per il nostro territorio. Sento che questo è solo l’inizio di un cammino che voglio percorrere insieme a tutti voi - conclude - Grazie di cuore per aver creduto in me e nel progetto che portiamo avanti. Insieme, siamo più forti, e insieme possiamo fare davvero la differenza per la nostra amata provincia di Savona e per tutta la Liguria".