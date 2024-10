"Report" e l'inchiesta in Liguria trasmessa durante le elezioni: esposto Codacons a Vigilanza Rai e AgCom

Il Codacons ha reso noto di aver presentato un esposto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e alla Commissione di Vigilanza Rai in seguito alla messa in onda di un servizio del programma d'inchiesta "Report" sulla Regione Liguria, trasmesso mentre erano ancora in corso le elezioni regionali. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci ha svolto un approfondimento sul caso Toti, concentrandosi anche sul sindaco di Genova e candidato governatore Marco Bucci.