Nuovo consiglio della Liguria, 6 i candidati savonesi eletti: Invernizzi, Bozzano, Foscolo, Vaccarezza, Arboscello e Casella

Per la circoscrizione di Savona sono eletti 6 consiglieri nel nuovo consiglio regionale che sarà guidato da Marco Bucci: per la maggioranza si tratta di Rocco Invernizzi di Fratelli d'Italia, Alessandro Bozzano di Vince Liguria, Sara Foscolo della Lega e Angelo Vaccarezza di Forza Italia. Per l'opposizione entrano Roberto Arboscello per il Pd e Jan Casella per l'Alleanza Verdi e Sinistra.

Rocco Invernizzi di Fratelli d’Italia, con 1.493 preferenze, sostenuto dall’onda di popolarità del partito di Giorgia Meloni e dal consenso personale nell'Alassino, ha saputo catalizzare una forte mobilitazione. Per lui prima esperienza amministrativa in via Fieschi.

Il consigliere uscente e fedelissimo di Toti, Alessandro Bozzano, sotto le insegne della lista "Vince Liguria", ha ottenuto 1.889 preferenze, riuscendo così a bissare il mandato.

Sara Foscolo della Lega ha raccolto 2.187 voti. Ex parlamentare e segretaria provinciale della Lega, ha mostrato di inanellare un risultato di tutto rispetto in una fase delicata del Carroccio a livello locale, con Giancarlo Canepa (sindaco di Borghetto S. Spirito) lusingato da buoni voti e Stefano Mai, consigliere uscente, bocciato alle urne nel suo tentativo per il secondo mandato.

Angelo Vaccarezza di Forza Italia con 2.325 preferenze si attesta come uno dei più votati. Vaccarezza, uscito dalla maggioranza di Toti per rientrare nel partito berlusconiano, ha consolidato il suo ruolo nella politica regionale ligure, grazie a una solida base elettorale. E nonostante la scarsa affluenza alle urne che, rispetto tornate precedenti, non lo ha premiato numericamente.

Sul fronte dell'opposizione, il Partito Democratico e l'Alleanza Verdi e Sinistra ottengono un seggio ciascuno.

Roberto Arboscello del PD, con un totale di 6.035 preferenze, è risultato il candidato più votato di tutta la circoscrizione. Arboscello ha capitalizzato il sostegno della sinistra savonese, guadagnandosi la riconferma nell'assemblea in cui era stato eletto quattro anni fa.

Jan Casella, sotto il simbolo di Alleanza Verdi e Sinistra - Lista Sansa - Possibile - Europa Verde - Sinistra Italiana, ha ottenuto 1.931 voti. Il giovane alassino è la vera sorpresa di questa tornata di voto, strappando un risultato importante grazie al consenso personale e al "peso" ottenuto da Avs nel Savonese.

Resta a bocca asciutta Giorgio Cangiano. Il candidato albenganese del PD non è riuscito a surclassare il recordman Arboscello, pur distinguendosi con un pacchetto di voti più che notevole: 4.152 preferenze. Buon dato anche per la dem Aurora Lessi, che ha totalizzato 2.366 voti.

In provincia di Savona il Partito Democratico è autore di un exploit in linea con il risultato regionale. Ma 160 mila voti accordati dai savonesi (pari al 28,27%) non bastano a beneficiare il candidato del campo largo Andrea Orlando. Sul territorio savonese Bucci ha chiuso con il 49,41%, mentre il front-runner del centrosinistra si è fermato al 46,38%. Dopo il PD, i più votati sono stati Fratelli d’Italia con il 15%, la lista "Vince Liguria" con l’11,52%, la Lega con il 9,65% e Forza Italia con il 9,41%.