Monsignor Ennio Bezzone accolto nella parrocchia di Sant’Ambrogio ad Alassio

Grande partecipazione e sentita accoglienza ad Alassio per l’ingresso di Monsignor Ennio Bezzone come nuovo parroco della parrocchia di Sant’Ambrogio, in sostituzione di don Gabriele Maria Corini, che ne ha lasciato la guida.

La celebrazione solenne, presieduta da Sua Eccellenza Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia, e concelebrata dai sacerdoti delle parrocchie vicine, ha visto la presenza di numerosi fedeli, amici e rappresentanti delle autorità civili e militari, che hanno preso parte a questo importante momento per la comunità alassina.

Monsignor Bezzone, figura di rilievo nel panorama pastorale ligure, è noto per il suo lungo ministero nella Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure e, successivamente, nella Basilica di San Giovanni Battista a Imperia, dove ha lasciato un’impronta significativa. Con l'ingresso a Sant'Ambrogio, Bezzone inizia un nuovo capitolo del suo percorso pastorale, portando con sé una esperienza di guida spirituale e un forte legame con le comunità liguri.