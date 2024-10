Varazze, inaugurata la nuova "Sala Ragazzi" nella biblioteca "E. Montale"

È stata inaugurata ieri pomeriggio la nuova "Sala Ragazzi" all'interno della biblioteca comunale "E. Montale" di Varazze, uno spazio interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi, pensato per ospitare attività, laboratori e momenti di crescita in un ambiente accogliente e stimolante. Il progetto rappresenta un passo importante per la comunità, offrendo ai più giovani un luogo dove poter esplorare la propria creatività, apprendere e condividere esperienze.



Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Luigi Pierfederici e l'assessore alla Cultura e alla pubblica istruzione Mariangela Calcagno, che da anni ha creduto e lavorato a questo progetto, l’intera amministrazione comunale, a dimostrazione dell’importanza di questa iniziativa per Varazze.

"Abbiamo fortemente sostenuto e creduto nel progetto - afferma l’assessore Mariangela Calcagno - ringrazio il Sindaco, la giunta comunale e gli uffici per il prezioso lavoro di squadra che ha reso possibile questa nuova realtà".



La Sala Ragazzi sarà aperta dal martedì al venerdì pomeriggio e il sabato mattina, con un programma di attività pensato per coinvolgere le diverse fasce di età. Durante l’inaugurazione, i ragazzi del corso di musica della scuola media di Varazze hanno offerto una piacevole esibizione musicale, mentre gli studenti di Isforcoop Varazze hanno preparato un rinfresco di benvenuto per tutti i presenti.



La "Sala Ragazzi" promette di diventare un punto di riferimento per la formazione e il divertimento dei giovani della città, consolidando il ruolo della biblioteca comunale come fulcro culturale per tutte le età.