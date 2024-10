La pubblicità diventa più creativa con l’aiuto dei taccuini personalizzati

I taccuini personalizzati sono strumenti utili per le aziende che desiderano lavorare sulla propria brand awareness. È possibile, infatti, sfruttare questi articoli per fare in modo che un marchio possa rimanere ben impresso nella memoria dei consumatori, affinché l’identità di marca si possa integrare in modo quasi subliminale nella routine dei potenziali clienti. Adottando delle strategie pubblicitarie adeguate, un prodotto in apparenza banale come un normale taccuino si può rivelare un fantastico strumento da usare per promuovere un brand. La praticità non è che uno dei vantaggi offerti dai taccuini, i quali contribuiscono anche a riflettere i valori e la personalità del brand. Di certo, far pubblicità per mezzo dei taccuini personalizzati è un’opzione che va valutata quando si è in cerca di soluzioni che aiutino a consolidare un brand. Le occasioni sono quasi infinite, anche se può apparire strano che un blocco note classico possa aiutare a rendere un branding più potente. Ma è proprio così, e nelle prossime righe scopriremo il motivo.

Il valore delle esperienze omnichannel

In qualunque strategia di marketing è importante pensare a esperienze omnichannel, attraverso una studiata integrazione con le campagne digitali. Gli esperti del settore suggeriscono proprio di coniugare la componente digitale del marketing con quella più tradizionale. Già, ma in che modo? Una delle soluzioni potrebbe essere quella di prevedere sui taccuini un QR code che consenta agli utenti che lo inquadrano di arrivare a una pagina di destinazione in cui sono disponibili dei contenuti extra o delle promozioni esclusive. Si tratta di una strategia che garantisce, appunto, un’esperienza di tipo omnicanale, con un collegamento costante fra il mondo digitale e quello fisico.

Il consolidamento della cultura aziendale

Per i taccuini personalizzati, si può pensare di pianificare e di realizzare delle edizioni aziendali per i clienti e per i team, così da poter consolidare la cultura aziendale. Come progettare i bloc notes? Magari prevedendo il ricorso a elementi che aiutino a distinguere e a riconoscere l’identità aziendale, ma anche l’impiego di messaggi che rafforzino la missione e i valori aziendali. Ciò aiuta a rendere più forte e solida la cultura interna, e al tempo stesso garantisce un’immagine di professionalità che può essere proiettata all’esterno. I taccuini diventano, allora, una parte di un fenomeno più ampio, per una strategia di contenuti che abbini intrattenimento ed educazione. Nel caso in cui si debba promuovere un’attività che ha a che fare con il wellness, per esempio, si può pensare di aggiungere in calce alle pagine dei taccuini dei suggerimenti dedicati alla salute; oppure di prevedere la presenza di alcuni spazi in cui registrare diete e allenamenti.

Tra fidelizzazione e personalizzazione di massa

Usare i taccuini come risorse di fidelizzazione vuol dire farvi affidamento per premiare i clienti di vecchia data. Si può pensare di programmare e strutturare un programma di fidelizzazione che preveda, appunto, l’offerta di bloc notes di qualità da proporre in dono ai clienti che superano una determinata soglia di spesa. Oltre a premiare la fedeltà dei clienti, tale sistema contribuisce a incentivare la ripetizione degli acquisti. Le campagne di personalizzazione di massa, d’altro canto, servono a stabilire una connessione fra i consumatori e il brand. Vale la pena di avviare una campagna che permetta ai clienti di customizzare il proprio quaderno per gli appunti con una scritta o con dei disegni. Ciò consente di accrescere l’interazione con il brand e trasmette ai consumatori un senso di affidabilità del marchio.

Una serie da collezione per edizioni limitate

Uno dei trucchi del marketing consiste nel suscitare il desiderio attraverso la promozione dell’esclusività: un obiettivo che può essere raggiunto anche attraverso i taccuini personalizzati. In che modo? Magari prevedendo delle serie limitate di bloc notes caratterizzate da design particolari o realizzate grazie alla collaborazione di influencer e artisti. Si tratta di edizioni speciali in grado di trasmettere un senso di urgenza: e così dei semplici taccuini si trasformano in veri e propri oggetti da collezione. Il marchio ci guadagna in reputazione, convertendosi facilmente in un brand che cattura l’attenzione. Insomma, qualcosa che non è per tutti ma è a disposizione di pochi, secondo una strategia che ha come risultato finale quello di accrescere la voglia di acquistare i prodotti e i servizi del brand.