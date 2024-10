Sassello, domenica 3 novembre spazio alla camminata per la Croce Rossa

Domenica 3 novembre verrà recuperata la camminata per la Croce Rossa di Sassello annullata lo scorso 20 ottobre a causa dell'allerta meteo. Verrà effettuato un percorso nella foresta della Deiva, in quanto il precedente percorso è impraticabile per le piogge.

Il percorso è di circa 9 km, con un dislivello di 400 metri. Non presenta particolari difficoltà, ma è necessario avere gli scarponi. Ci sarà un ristoro, ma è meglio avere una borraccia d'acqua.

"L'iscrizione è di 10 euro (che verranno date alla Croce Rossa di Sassello) e comprende un pacco gara molto ricco con amaretti, mandorle, un buono per il pranzo (polentata) e un buono per un sacchetto di caldarroste da usare nel pomeriggio alla castagnata sempre organizzata dalla Croce Rossa - dicono gli organizzatori - Per iscriversi bisogna mandare una mail a crioutdoor@gmail.com oppure fare l'iscrizione direttamente alla mattina di domenica all'ingresso della foresta davanti alla casa del Parco alle 9.00".