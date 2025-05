Settimana Patrimonio Culturale: il 17 maggio al Parco Beigua a Stella l'evento di Italia Nostra Savona

La sezione di Italia Nostra di Savona organizza una visita guidata sull’Alta Via dei Monti Liguri per il giorno 17 maggio, dalle ore 9:00 alle 18:00, al Parco Beigua nei comuni di Stella, Varazze e Sassello.

Descrizione

Il Parco del Beigua si presenta come uno spettacolare balcone, formato da montagne che si affacciano sul mare. Sono 26 km di crinali con andamento parallelo alla costa, che racchiudono praterie, zone umide, fitte foreste, rupi scoscese e zone di vegetazione mediterranea.

Quest’anno si celebrano i vent’anni dal riconoscimento come Geoparco UNESCO, primo e ad oggi unico in Liguria, grazie al valore del patrimonio geologico. Inoltre, il Parco ha avviato il percorso per la CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile delle aree protette).

Motivazione della scelta

Per la varietà dei paesaggi, per l’aspetto geologico, per i ritrovamenti archeologici e le testimonianze storico-culturali che raccontano l’evoluzione degli insediamenti umani presenti nell’area, il Parco del Beigua rappresenta una preziosa risorsa da tramandare alle future generazioni.

Da questa azione ci si attende una più attenta tutela e conservazione della biodiversità e dell’identità culturale, un aumento della visibilità, della valorizzazione e soprattutto della sensibilizzazione nei confronti del territorio in tutti i suoi aspetti, anche al fine di preservarlo dalle minacce speculative che regolarmente lo insidiano (miniera di titanio, piattaforma rifiuti tossico-nocivi).