Stella, al Mezzano ritorna restaurata la Spada nella Roccia

"Dopo mesi di assenza per un piccolo restauro è finalmente tornata sulla via di Stella - ha detto il primo cittadino - Grazie mille al nostro concittadino che ha creato questa bellissima attrazione per grandi e piccini".

L'area negli anni è diventato il punto di ritrovo per molti e anche solo per fare uno scatto spensierato immersi nel verde giocavano nel provare a sfilarla.

Un cittadino di Stella, Enrico Persico aveva dato vita all'idea, realizzata da Francesco Scarfò, posizionandola in una pietra sopra la sua abitazione in località Mezzano, come vuole la leggenda mettendo la spada conficcata proprio nella roccia e sistemando una corona a fianco come quella di Re Artù.