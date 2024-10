Sabato 2 novembre il gran finale di “Alassio in Rosa per Alessia” con la serata benefica di Karaoke condotto da Giacomo Aicardi

Tutto è pronto per il gran finale dell’iniziativa “Alassio in Rosa per Alessia”, che per tutto il mese di ottobre ha animato la città per sottolineare l'importanza della prevenzione del tumore al seno e sostenere concretamente la ricerca.

A conclusione del mese di solidarietà - che ha visto una partecipazione corale da parte della cittadinanza e delle varie associazioni coinvolte - sabato 2 novembre alle ore 20.30 si svolgerà in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale illuminato di rosa, la serata benefica a favore di Airc in collaborazione con l'Associazione "Amici di Padre Hermann" con il karaoke condotto da Giacomo Aicardi, già programmata per lo scorso 26 ottobre e che non ha potuto svolgersi in tale data a causa del meteo sfavorevole. Amatissimo dal pubblico per le sue entusiasmanti performance estive e reduce dal recente successo ottenuto a New York con un flashmob che ha fatto cantare tutta Times Square, Giacomo Aicardi animerà la serata dando a tutti la possibilità di sostenere la ricerca in un clima di condivisione.

“Insieme al consigliere con incarico alle pari Opportunità Cinzia Salerno e a tutti soggetti coinvolti – dichiara l'assessore al Volontariato del Comune di Alassio Patrizia Mordente – diamo un caloroso benvenuto a Giacomo Aicardi e un invito alla cittadinanza e ai turisti a partecipare a questa splendida serata benefica che chiuderà in bellezza, all'insegna delle canzoni più amate dal pubblico, la nostra manifestazione 'Alassio in rosa per Alessia', soddisfatti per la partecipazione calorosa e solidale dimostrata per tutto il mese verso questa iniziativa dedicata ad una causa così importante”.